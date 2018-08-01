Вратарь из Харьковской области дебютировал за мадридский "Реал" и сохранил ворота сухими

Украинский вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде, Харьковской области провел свои первые 45 минут за мадридский "Реал". Дебют пришелся на матч "Международного кубка чемпионов" против английского "Манчестер Юнайтед".

Матч проходил в Майами. Лунин вышел на второй тайм, заменив Кико Касилью.

К моменту выхода Лунина на поле, как оказалось, уже установился итогвоый счет - 2:1 в пользу МЮ.

Все голы были забиты в первом тайме. За "Манчестер Юнайтед" отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. За "Реал" - Карим Бензема.