Вратарь из Харьковской области дебютировал за мадридский "Реал" и сохранил ворота сухими

01 августа 2018 г. 16:28
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Украинский вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде, Харьковской области провел свои первые 45 минут за мадридский "Реал". Дебют пришелся на матч "Международного кубка чемпионов" против английского "Манчестер Юнайтед".

Матч проходил в Майами. Лунин вышел на второй тайм, заменив Кико Касилью.

К моменту выхода Лунина на поле, как оказалось, уже установился итогвоый счет - 2:1 в пользу МЮ.

Все голы были забиты в первом тайме. За "Манчестер Юнайтед" отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. За "Реал" - Карим Бензема.

 

Видео: 

MU VS Real Madrid 2-1 - Highlight & Goal - International Champions Cup 2018

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