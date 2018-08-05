Вратарь мадридского "Реала" из Харьковской области Андрей Лунин не дал себя пробить футболистам "Ювентуса"

В рамках предсезонного турнира европейских футбольных топ-команд в американском Мэриленде встретились мадридский "Реал" и туринский "Ювентус"

Счет открыл "Ювентус", благодаря тому, что Даниэль Карвахаль срезал мяч в свои ворота. До перерыва "Реал" сумел отыграться благодаря голу Гаретта Бейла. Во втором тайме, с дублем Марко Асенсио, "Реал" повел к 56-й минуте в счете - 3:1.

На 64-й минуте матча в "Реале" произошла замена вратаря. Вместо Кейлора Наваса вышел Андрей Лунин, родившийся в Краснограде, Харьковской области и познавший азы футбола в академии харьковского "Металлиста".

Лунин сумел в отведенное ему время сохранить свои ворота в неприкосновенности, совершив несколько великолепных сейвов. В итоге счет так и не изменился - 3:1 - победа "Реала".