Вратарь мадридского "Реала" из Харьковской области Андрей Лунин не дал себя пробить футболистам "Ювентуса"

05 августа 2018 г. 13:07
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В рамках предсезонного турнира европейских футбольных топ-команд в американском Мэриленде встретились мадридский "Реал" и туринский "Ювентус"

Счет открыл "Ювентус", благодаря тому, что Даниэль Карвахаль срезал мяч в свои ворота. До перерыва "Реал" сумел отыграться благодаря голу Гаретта Бейла. Во втором тайме, с дублем Марко Асенсио, "Реал" повел к 56-й минуте в счете - 3:1.

На 64-й минуте матча в "Реале" произошла замена вратаря. Вместо Кейлора Наваса вышел Андрей Лунин, родившийся в Краснограде, Харьковской области и познавший азы футбола в академии харьковского "Металлиста".

Лунин сумел в отведенное ему время сохранить свои ворота в неприкосновенности, совершив несколько великолепных сейвов. В итоге счет так и не изменился - 3:1 - победа "Реала".

Видео: 

Real Madrid vs Juventus 3-1 Highlights & All Goals 04/08/2018 HD

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