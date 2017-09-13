Вратарь московского ЦСКА обновил свой антирекорд в Лиге Чемпионов

31-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче Лиги Чемпионов.

Акинфеев не сохранил ворота сухими в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Лиссабоне против местной «Бенфики». На 50-й минуте забил Харис Сеферович. Правда, ЦСКА обветил двумя голами и выиграл - 2:1.

В последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала».

Увеличить свою антирекордную серию на еще один матч у Акинфеева есть все шансы 27 сентября в домашнем матче против «Манчестера Юнайтед».