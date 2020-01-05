Вратарь отбил кулаком мяч в свои ворота

05 января 2020 г. 12:56
Автор: Витвлий Лабскир
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Довольно курьезный гол забит в чемпоинате Испании по футболу.

В матче 19-го тура испанской Примэры между "Хетафе" и мадридским "Реалом" счет был открыт в результате того, что вратарь "Хетафе" Давид Сория, играя на выходе, умудрился забить кулаком мяч в свои ворота.

Матч же в итоге завершился крупной победой "Реала" - 3:0.

Ниже, в видеообзоре матча, автогол Сории с 10-й секунды.

После 19-ти туров в чемпоинате Испании двоевластие - "Барселона" и "Реал", набрав по 40 очков, возглавляют турнирную таблицу.

Видео: 

Resumen de Getafe CF vs Real Madrid (0-3)

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