Вратарь отбил пенальти от вратаря соперников и вывел команду Первой лиги в полуфинал Кубка Укарины

Драматичная серия послематчевых 11-метровых.

В четвертьфинальном матче Кубка Украины по футболу между двумя командами, представляющими Первую лигу - "Минай" и "Ингулец" (Петрово) основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

Была назначета серия послематчевых пенальти. Эту серию выиграл "Минай" - 6:5 и вышел в полуфинал. При этом развязка пришлась на дуэль двух вратарей. Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст исполнял 11-метровый и не сумел переиграть голкипера "Миная" Андрея Поповича.