Вратарь отбил пенальти от вратаря соперников и вывел команду Первой лиги в полуфинал Кубка Укарины

11 марта 2020 г. 21:24
Автор: Виталий Лабскир
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Драматичная серия послематчевых 11-метровых.

В четвертьфинальном матче Кубка Украины по футболу между двумя командами, представляющими Первую лигу - "Минай" и "Ингулец" (Петрово) основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

Была назначета серия послематчевых пенальти. Эту серию выиграл "Минай" - 6:5 и вышел в полуфинал. При этом развязка пришлась на дуэль двух вратарей. Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст исполнял 11-метровый и не сумел переиграть голкипера "Миная" Андрея Поповича.

Видео: 

МИНАЙ - ІНГУЛЕЦЬ СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ 1/4 ФІНАЛА КУБКУ УКРАЇНИ

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