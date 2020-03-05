Вратарь, отразивший решающий 11-метровый в серии послематчевых пенальти, пробежал на радостях через все поле

Безумная радость после драматической развязки в футбольном матче.

В 1\8 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм", ведомый Жозе Моуриньо, довольно неожиданно уступил изначально аутсайдеру противостояния команде "Норвич Сити".

Основное время матча и овертайм завершились вничью - 1:1. В серии же послематчевых пенальти "Норвич" взял верх - 3:2. При этом вратарь "Норвича" Тим Крул отразил три 11-метровых. Как Крул признался после матча, на бутылку с водой он заранее приклеил шпаргалку - кто из футболистов "Тоттенхэма" в какой угол чаще всего пробивает пенальти.

Отразив же решающий 11-метровый, Крул на радостях пробежал через все поле.