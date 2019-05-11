Вратарь парировал четытре пенальти и сам забил 11-метровый

11 мая 2019 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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Тот случай, когда вратарь - больше, чем полкоманды.

В австралийском клубном футболе чемпион страны определяется в плей-офф. В одном из полуфиналов встретились команды "Перт Глори" и "Аделаида Юнайтед".

Основное время матча завешилось вничью - 2:2. В овертайме соперники обменялись голами. В результате вышла ничья 3:3, и судьба финальной путевки решалась в серии послематчевых пенальти.

В этой футбольной лотерее героем стал вратарь "Перта" Лиам Редди. Он сумел парировать четыре(!) 11-метровых, да еще и сам забил с "точки".

В общей сложности команды исполнили по 8 послематчевых пенальти. "Перт" выиграл серию 11-метровых 5:4 и вышел в финал плей-офф чемпионата Австралии.

Видео: 

Liam Reddy Penalties - 4 Saves - 1 Goal Perth Glory vs Adelaide United May19

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