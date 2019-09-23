Вратарь полетел почти, как птица, и не пустил мяч в ворота

В Египте стартовал чемпионат страны по футболу. В первом туре случился впечатляющий эпизод.

Встречались команды "Пирамидс" и "Энппи".

В середине первого тайма вратарь "Энппи" Махмуд Гад выбежал далеко за пределы своей штрафной площади и отбил мяч головой. Увидев, что мяч летит к сопернику, Гад помчал к своим воротам и умудрился совершить прыжок или, скорее, полет, в котором парировал мяч, летевший в ворота.

Остается добавить, что команда вратаря, умеющего "летать", все равно проиграла этот матч, причем с крупным счетом 0:4.