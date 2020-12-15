Вратарь поступил безалаберно, бросив ворота, но не был наказан (+ВИДЕО)

Просто никакой игровой дисциплины.

В матче чемпионата Бразилии по футболу между "Коринтиансом" и "Сан-Паулу" футболист "Коринтианса" Ромуло Отеро в середине первого тайма забил, как оказалось, единственный в этой игре гол, благодаря чему "Коринтианс" победил 1:0.

Эпизод же, который заслуживает особого внимания, произошел на 31-й минуте второго тайма. Вратарю "Сан-Паулу" Тиаго Волли, видимо, надоело находиться в рамке, и он, получив мяч, побежал с ним в атаку. Однако оступился и упал, покинув свою штрафную площадь, и потерял мяч. Футболисты "Коринтианса" могли забивать в пустые ворота, однако Гильермо Камачо умудрился "запороть", казалось бы, стопроцентную возможность и пробил мимо цели.

Ниже, в видеообзоре матча, этот эпизод, начиная с 2:30.