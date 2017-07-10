Вратарь, пропустив гол, напал на арбитра

10 июля 2017 г. 17:02
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В матче предварительного раунда Кубка Украины между запорожским "Металлургом" и житомирским "Полесьем" сдали нервы у вратаря запорожской команды Ильи Теленкова.

На 82-й минуте матча при счете 0:0 в опасной контратаке "Металлурга" упал атакующий игрок.

Арбитр Александр Омельченко не свиснул фол, "Полесье" организовало свою быструю атаку, которая закончилась голом.

После чего Теленков и напал на арбитра, за что получил красную карточку.

В оставшееся до финального свистка время "Металлург" пропустил еще один гол и в итоге проиграл 0:2.

 

Видео: 

Вратарь напал на судью в матче Кубка Украины

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