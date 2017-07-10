Вратарь, пропустив гол, напал на арбитра

В матче предварительного раунда Кубка Украины между запорожским "Металлургом" и житомирским "Полесьем" сдали нервы у вратаря запорожской команды Ильи Теленкова.

На 82-й минуте матча при счете 0:0 в опасной контратаке "Металлурга" упал атакующий игрок.

Арбитр Александр Омельченко не свиснул фол, "Полесье" организовало свою быструю атаку, которая закончилась голом.

После чего Теленков и напал на арбитра, за что получил красную карточку.

В оставшееся до финального свистка время "Металлург" пропустил еще один гол и в итоге проиграл 0:2.