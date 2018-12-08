Вратарь разбил об штангу клюшку соперника

Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик очернь разозлися в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси".

В первом периоде при счетое 0:0 хоккеист "Нью-Джерси" Майлс Вуд очень настырно пытался с пятачка затолкать шайбу в ворота Куика.

Продолжалось это до тех пор, пока не подоспели хоккеисты "Лос-Анджеса" и жестко оттерли Вуда. Куик же, разазленный тем, что Вуд ударил его клюшкой по рукам, взял эту самую клюшку и разбил ее об штангу собственных ворот.

В резултате Куик получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение. Вуд был такж оштрафовалн на две минуты за удар соперника клюшкой.

Сам матч завершился со счетом 6:3 в пользу "Нью-Джерси".