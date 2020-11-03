Вратарь так долго праздновал забитый гол, что пропустил мяч в свои ворота

Ну и развязка футбольного матча.

В поединке региональной лиги чемпионата Испании встречались команды "Винарос" и "Пеньискола".

В компенсированное время "Винарос" уступал 0:1. К атаке подключился вратарь команды и нанес голевой удар, сравняв счет - 1:1.

Голкипер попал в объятия партнеров по команде. Затем, возвращаясь к своим воротам, делал это неспешно и с чувством собственного достоинства.

Тем временем, игроки "Пеньисколы" развели мяч с центра поля, и последовал дальний удар, после которого мяч залетел за спину голкипера, только-только испытавшего триумф и тут же ставшего большим неудачником.

При таких обстоятельствах "Пеньискола" в итоге одержала победу - 2:1.

Ниже на видео развязка этого матча.