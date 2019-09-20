Вратарь убежал из ворот, "привез" себе гол, а потом стал просить прощения

Немецкий вратарь турецкого "Бешикташа" Лоран Кариус зачем-то убежал из ворот.

Произошло это на 14-й минуте матча групповой стадии Лиги Европы между "Слованом" из Братиславы и "Бешикташем".

Кариус побежал далеко за пределы штрафной площадки на перехват мяча, но так до него и не допрыгнул, зато зацепил и повалил своего одноклубника, после чего футболисту "Слована" Андражу Шпорару не составило труда закатить мяч в пустые ворота и, тем самым открыть счет.

В этом матче Кариус пропустил еще трижды, и его "Бешикташ" проиграл 2:4.

После финального свистка вратарь через социальные сети попросил прощения у болельщиков "Бешикташа", признав, что они "имеют право на злость".