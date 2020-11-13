Вратарь убрал руки, когда мяч летел в ворота. Договорной матч в украинском футболе?

Щекотливая ситуация.
Матч 2-й лиги украинского футбола "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Яруд" (Мариуполь) завершился со счетом 5:1. "Яруд" открыл счет, а затем пропустил пять голов.
На следующий день после матча Комитет по этике и честной игре украинской ассоциации футбола инициировал расследование по данной игре, подозревая, что она носила договорной характер.
Ниже - видео голов и момент этого матча. Особо "интересно" выглядит 5-й гол в ворота "Яруда" (на видео он на 1:37). Вратарь мариупольской команды, вдруг, зачем-то убирает руки, вместо того, чтобы отразить удар.