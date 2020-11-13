Вратарь убрал руки, когда мяч летел в ворота. Договорной матч в украинском футболе?

13 ноября 2020 г. 16:58
Автор: Виталий Лабскир
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Щекотливая ситуация.

Матч 2-й лиги украинского футбола "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Яруд" (Мариуполь) завершился со счетом 5:1. "Яруд" открыл счет, а затем пропустил пять голов.

На следующий день после матча Комитет по этике и честной игре украинской ассоциации футбола инициировал расследование по данной игре, подозревая, что она носила договорной характер.

Ниже - видео голов и момент этого матча. Особо "интересно" выглядит 5-й гол в ворота "Яруда" (на видео он на 1:37). Вратарь мариупольской команды, вдруг, зачем-то убирает руки, вместо того, чтобы отразить удар.

Видео: 

Огляд | Кривбас-Яруд 5:1

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