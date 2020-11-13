Вратарь убрал руки, когда мяч летел в ворота. Договорной матч в украинском футболе?

Щекотливая ситуация.

Матч 2-й лиги украинского футбола "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Яруд" (Мариуполь) завершился со счетом 5:1. "Яруд" открыл счет, а затем пропустил пять голов.

На следующий день после матча Комитет по этике и честной игре украинской ассоциации футбола инициировал расследование по данной игре, подозревая, что она носила договорной характер.