Вратарь "вырубил" соперником ударом прямой ногой в грудь

Удар из арсенала кунг-фу нанес футбольный вратарь, дабы остановить футболиста команды-соперника, вышедшего один на один.

"Мастером" восточных единоборств оказался вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Дмитрий Гущенко. На 9-й минуте матча чемпионата Беларуси он пошел прямой ногой в грудь игрока "Смолевичей" Валерия Горбачика.

Горбачику стало очень больно. Гущенко получил прямую красную карточку.

Сам матч, в котором "Витебск" 80 минут играл в меньшинстве, завершился вничью - 1:1. Следует отметить, что за "Смолевичи" гол забил именно Горбачик, получивший удар в грудь.