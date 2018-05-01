Вратарь "вырубил" соперником ударом прямой ногой в грудь

01 мая 2018 г. 19:29
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Удар из арсенала кунг-фу нанес футбольный вратарь, дабы остановить футболиста команды-соперника, вышедшего один на один.

"Мастером" восточных единоборств оказался вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Дмитрий Гущенко. На 9-й минуте матча чемпионата Беларуси он пошел прямой ногой в грудь игрока "Смолевичей" Валерия Горбачика.

Горбачику стало очень больно. Гущенко получил прямую красную карточку.

Сам матч, в котором "Витебск" 80 минут играл в меньшинстве, завершился вничью - 1:1. Следует отметить, что за "Смолевичи" гол забил именно Горбачик, получивший удар в грудь.

 

Видео: 

Кунг-фу Гущенко

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