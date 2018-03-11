Вратарь забил победный гол

11 марта 2018 г. 13:22
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Невообразимой вышла развязка матча 25-го тура чемпионата Хорватии по футболу между "Хайдуком" из Сплита и "Истрой" из Пулы.

Арбитр компенсировал 4 минуты к основному времени матча. Счет был 2:2.

Прошло 5 компенсированных минут, но арбитр так и не дал свисток об окончании матча, зато "Хайдук" получил право на штрафной удар. К чужим воротам побежал вратарь "Хайдука" Карло Летица, и, надо же, именно он завершил голом атаку своей команды.

При этом Летица забил головой в падении и принес, таким образом, "Хайдуку" победу - 3:2.

Видео: 

Goalkeeper Letica scores for win Hajduk vs Istra

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