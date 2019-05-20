Вратарь забил победный гол на 90+7 минуте, но его команду это не спасло

Голкипер сначала очень радовался своему забитому голу, а затем сильно разочаровался.

В заключительном 34-м туре Первой лиги чемпионата Польши команда "Бытовия" из Бытува, отчаянно сражаясь за сохранение прописки в дивизионе, жаждала победы в матче против "Катовице". Столь желанный победный гол удлось забить на 7-й добавленной к основному времени матча минуте. Причем сделал это подключившийся в атаку вратарь "Бытовии" Анджей Витан.

"Бытовия" победила 2:1. Но этой победы в итоге оказалось недостаточно из-за исходов параллельных матчей. В итоге футболисты "Бытовии" почти сразу же после столь бурной радости узнали, что они понижаются в классе.

Ниже в видеообзоре матча "Катовице" - "Бытовия" победный, но, как оказалось, бесполезный гол вратаря, на 58-й секунде.