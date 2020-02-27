Вратарь забил судьбоносный гол на последних секундах компенсированного времени

Невероятный сценарий футбольного противостояния.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов КОНКАКАФ встречались мексиканский "Тигрес" и "Альянса" из Сальвадора.

Первый матч в Сальвадере выиграла "Альянса" - 2:1. В ответном, в Мексике, "Тигрес побеждал на 90+4 минуте 3:2, но этот счет устраивал "Альянсу", забившую большее количество голов на чужом поле.

"Тигресу" необходима была победа с разницей в два мяча. На последних секундах заключительной, 4-й компенсированной минуты, в штрафную площадь "Альянсы" побежал вратарь "Тигреса" Нахуэль Гусман, и после подачи со штрафного Гусман забил гол головой, принеся, таким образом, своей команде вожделенную победу 4:2 и путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов КОНКАКАФ