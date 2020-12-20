Вратарский ляп. После углового голкипер закинул мяч себе в ворота

Попытка вратаря отбить мяч обернулась конфузом.

В матче 20-го тура английского Чемпионшипа между командами "Бирмингем Сити" и "Мидлсборо" футболисты "Бирмингема" сначала открыли счет, затем пропустили четыре гола и в итоге крупно проиграли 1:4.

Один из голов "Мидлсборо", тот, после которого счет стал 1:3, записан в протокол матча, как автогол голкипера "Бирмингема" Нила Этериджа. Футболист "Мидлсборо" Льюис Уинг на 56-й минуте подавал угловой. Этеридж, пытаясь отбить мяч, закинул его в свои ворота.

Ниже, в видеообзоре матча, этот вратарский автогол на 4:28.