Вратарский ляп. После углового голкипер закинул мяч себе в ворота

20 декабря 2020 г. 18:52
Автор: Виталий Лабскир
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Попытка вратаря отбить мяч обернулась конфузом.

В матче 20-го тура английского Чемпионшипа между командами "Бирмингем Сити" и "Мидлсборо" футболисты "Бирмингема" сначала открыли счет, затем пропустили четыре гола и в итоге крупно проиграли 1:4.

Один из голов "Мидлсборо", тот, после которого счет стал 1:3, записан в протокол матча, как автогол голкипера "Бирмингема" Нила Этериджа. Футболист "Мидлсборо" Льюис Уинг на 56-й минуте подавал угловой. Этеридж, пытаясь отбить мяч, закинул его в свои ворота.

Ниже, в видеообзоре матча, этот вратарский автогол на 4:28. 

 

Видео: 

HIGHLIGHTS | Blues v Middlesbrough

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