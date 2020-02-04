Вратаря, побежавшего драться с болельщиками, едва не линчевали

04 февраля 2020 г. 20:30
Автор: Виталий Лабскир
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Матч 6-го раунда Кубка Ирландии по футболу между командами "Уорренпойнт" и "Баллимена Юнайтед" сделал знаменитым вратаря "Уоррентпойнта" Марка Бирна.

На 87-й минуте Бирн пропустил гол, позволивший команде "Баллимена Юнайтед" одержать победу - 2:1.

Расстроившись, а за одно наслушавшись оскорблений от болельщщиков "Баллимены", Бирн в компенсированное время бросился их бить.

Естественно, пошла обратная реакция. К тому же вратарь упал, споткнувшись об рекламный щит.

Ох, не избежать Бирну линчевания, если бы не пришли вовремя на помощь партнеры по команде. Они вытащили своего вратаря из этой кучи-малы.

После чего арбитр показал Бирну красную карточку за недисциплинированное поведение.

Видео: 

Warrenpoint GK fighting Ballymena fans in the crowd. #Warrenpoint #Ballymena

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