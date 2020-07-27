Ежесуточные сводки по количеству заболевших и погибших от коронавируса для многих превратились в обычную статистику. Однако за каждым сообщением о смерти - трагедия для родных и друзей погибшего. Настоящим шоком для футбольного Харькова стала смерть от коронавируса 48-летнего врача "Металлиста 1925" и сборной Украины Ашота Худаева.

Ашот Худаев с 1997 года работал врачом в харьковском "Металлисте". Затем - в "Металлисте 1925" со времен основания клуба до в буквальном смысле последних дней жизни. Футбольный врач - профессия непубличная. Худаев редко давал интервью. Судя по всему, последнее в своей жизни дал в середине мая. Тогда ослаблялся карантин, и именно Ашот должен был контролировать, чтобы футболисты, приступив к тренировкам, придерживались медицинского протокола.

Ашот Худаев, врач "Металлиста 1925". Съемка 13 мая 2020 г.:

Стараемся, чтобы ребята как можно меньше контактировали друг с другом. Переодеваются они отдельно в номерах на закрытой базе. Вещи забирают для стирки с собой. Питаются в ресторане нашем. Но расстояние достатчно большое. За столом теперь могут сидеть только два человека. Столы тоже большие. И ребята питаются в две смены. Вода в индивидуальных бутылочках.

Ашод Худаев, сделав все возможное, чтобы уберечь здоровье футболистов, не сумел защитить себя от современной чумы. Буквально за неделю коронавирус "съел" 70 процентов легких врача, и сердце доктора остановилось. Для "Металлиста 1925" это настоящая трагедия.

Владимир Линке, генеральный директор "Металлиста 1925":

Все переживают. Во-первых, он был любимчик. Человек столько проработал. А меня в свое время он вообще ставил на ноги, учил ходить после того, как машина меня сбила. Золотой человек. Во-первых, специалист прекраснейший. Во-вторых, как человек, он просто словом мог лечить. Жалко, очень жалко. Все просто в шоке.

Уже в ближайшую среду "Металлисту 1925" будет играть календарный матч чемпионата Украины против "Николаева". Харьковская команда посвятит его памяти своего дока.