Вторая серьезная авария в одной гонке "Формулы-1"

29 ноября 2020 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Вслед за загоревшимся болидом, после рестрата Гран-При Бахрейна случился кувырок с переворотом.

На этапе "Формулы-1" Гран-При Бахрейна произошла вторая серьезная авария.

В первой врезался в отбойник, разломился и загорелся болид швейцарца Романа Грожана. При этом Грожан сумел спасти свою жизнь.

Гонка была остановлена и совершен рестарт, после которого не повезло канадцу Лэнсу Строллу. Болид Стролла перевернулся после контакта с болидом россиянина Даниила Квята (Квят поучавствовал и в жуткой аварии Грожана).

Стролл не пострадал. Квят наказан 10-тисекундным штрафом.

Видео: 

Lance Stroll Crash Bahrain 2020

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