Вторая серьезная авария в одной гонке "Формулы-1"

Вслед за загоревшимся болидом, после рестрата Гран-При Бахрейна случился кувырок с переворотом.
На этапе "Формулы-1" Гран-При Бахрейна произошла вторая серьезная авария.
В первой врезался в отбойник, разломился и загорелся болид швейцарца Романа Грожана. При этом Грожан сумел спасти свою жизнь.
Гонка была остановлена и совершен рестарт, после которого не повезло канадцу Лэнсу Строллу. Болид Стролла перевернулся после контакта с болидом россиянина Даниила Квята (Квят поучавствовал и в жуткой аварии Грожана).
Стролл не пострадал. Квят наказан 10-тисекундным штрафом.