Вторая серьезная авария в одной гонке "Формулы-1"

Вслед за загоревшимся болидом, после рестрата Гран-При Бахрейна случился кувырок с переворотом.

На этапе "Формулы-1" Гран-При Бахрейна произошла вторая серьезная авария.

В первой врезался в отбойник, разломился и загорелся болид швейцарца Романа Грожана. При этом Грожан сумел спасти свою жизнь.

Гонка была остановлена и совершен рестарт, после которого не повезло канадцу Лэнсу Строллу. Болид Стролла перевернулся после контакта с болидом россиянина Даниила Квята (Квят поучавствовал и в жуткой аварии Грожана).

Стролл не пострадал. Квят наказан 10-тисекундным штрафом.