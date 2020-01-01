Выбран лучший гол донецкого "Шахтера" в 2019 году

Болельщики донецкого "Шахтера" определяли, какой гол, забитый футболистом этой команды стал лучшим в минувшем году.

Как сообщил официальный сайт "Шахтера" ,вниманию любителей футбола были предложены 16 мячей авторства игроков первой команды и академии «оранжево-черных». В финале оказались эффектные голы Жуниора Мораеса и Тараса Степаненко в матчах с киевским «Динамо».



В итоге лучшим в 2019 году признан мяч Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер». Он был забит в компенсированные минуты и перевел игру в дополнительное время.