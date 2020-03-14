Выдающийся биатлонист объявил о завершении карьеры

14 марта 2020 г. 14:57
Автор: Виталий Лабскир
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31-летний французский биатлонист Мартен Фуркад бежит сегодня свою последнюю гонку в профессиональной карьере.

Фуркад заявил, что по завершении сезона уходит из большого спорта.

Сезон завершается именно сегодня в финском Контиолахти, так как последний этап Кубка мира отменен.

Мартен Фуркад - 5-кратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, 28-кратный призер чемпионатов мира. Также он 7-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Причем Фуркад побеждал в общем зачете 7 лет подряд - в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год. В общей сложности выдающийся французский биатлонист выиграл 82 гонки на этапах Кубка мира и 149 раз занимал призовые места.

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