Выходец из Узбекистана вывел молодежную сборную США в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

05 января 2021 г. 12:28
Автор: Виталий Лабскир
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Драматичный полуфинал на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею.

В противостоянии молодежных сборных США и Финляндии американцы вели в счете, фины дважды догоняли.

Победитель определился на предпоследней минуте 3-го периода, когда при счете 3:3 американский хоккеист  Артур Калиев, родившийся в столице Узбекистана - Ташкенте, нанес результативный бросок, и сборная США праздновала победу - 4:3.

В финале американцы сыграют против канадцев. Молодежная сборная Канады в своем полуфинале всухую разгромила россиян - 5:0.

Видео: 

USA vs Finland SemiFinal Highlights | 2021 World Junior Championship

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