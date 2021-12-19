«Вырубил» наглухо. Претендент на нокаут года

Просто жесточайший нокаут.

В Тампе (США, штат Флорида) состоялся вечер бокса, в котором в лимите крузервейта (весовая категория до 90,7 кг) американский шоумен с хорошими боксерскими навыками Джейк Пол проводил уже второй свой бой против экс-чемпиона по смешанным единоборствам UFC Тайрона Вудли.

Пол неожиданно выиграл их первый поединок. Не вышло реванша и во втором.

Более того, в 6-м раунде случилась стремительная развязка, да еще и какая. Пол нанес удар в висок, и Вудли, лишившись чувств рухнул головой вниз.