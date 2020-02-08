Вышел на замену и забил победный гол. Малиновский принес победу "Аталанте"

08 февраля 2020 г. 20:40
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист Руслан Малиновский стал героем матча чемпионата Италии между флорентийской "Фиорентиной" и "Аталантой" из Бергамо.

"Аталанта" уступала после первого тайма 0:1. В начале второго один мяч сквитала. На 64-й минуте на поле вышел Малиновский, и спустя 8 минут забил, как оказалось, победный гол.

Малиновский, получив пас от бывшего футболиста харьковского "Металлиста", а ныне одноклубнка по "Аталанте" Алехандро Гомеса, пробежал несколько метров с мячом и нанес дальний удар, после которого мяч залетел в дальний угол ворот "Фиорентины".

Так Малиновский принес победу "Аталанте" - 2:1. В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" занимает 4-е место.

Ниже, в видеообзоре матча "Фиорентина" - "Аталанта" победный гол Малиновского на 3:05.

Видео: 

Fiorentina 1-2 Atalanta | Atalanta Tighten Grip On Fourth With Comeback Win! | Serie A TIM

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