Вышел шедевр. Гол прямым ударом с углового

13 апреля 2020 г. 17:06
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионат Беларуси по футболу подарил гол, именуемый "сухой лист".

В матче 4-го тура между командами ФК "Минск" - БАТЭ (Борисов) футболист БАТЭ Павел Нехайчик, исполняя угловой на фоне баннера "Специализированное управление механизации №96", забил гол в ворота "Минска" прямым ударом от углового флажка.

Этот гол установил окончательный счет в поединке - 3:0 в пользу БАТЭ.

После матча Нехайчик признался, что до сих пор ни разу не забивал "сухие листы", даже на тренировках, а потому сам удивился, что сумел поразить ворота прямым ударом с углового.

Видео: 

Bravo :) Гол директно от корнера за 3:0 за БАТЕ Борисов

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