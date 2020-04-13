Вышел шедевр. Гол прямым ударом с углового

Чемпионат Беларуси по футболу подарил гол, именуемый "сухой лист".

В матче 4-го тура между командами ФК "Минск" - БАТЭ (Борисов) футболист БАТЭ Павел Нехайчик, исполняя угловой на фоне баннера "Специализированное управление механизации №96", забил гол в ворота "Минска" прямым ударом от углового флажка.

Этот гол установил окончательный счет в поединке - 3:0 в пользу БАТЭ.

После матча Нехайчик признался, что до сих пор ни разу не забивал "сухие листы", даже на тренировках, а потому сам удивился, что сумел поразить ворота прямым ударом с углового.