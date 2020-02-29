Взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боем

29 февраля 2020 г. 13:03
Автор: Виталий Лабскир
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Два экс-чемпиона мира по боксу провели последние публичные мероприятия перед поединком за вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Вес американца Марки Гарсия на церемонии взвешивания во Фриско (штат Калифорния) составил 66,1 кг, вес его соперника - также американца Джесси Варгаса - 66,7.

Затем, в ходе дуэли взглядов, боксеры пристально и довольно долго смотрели друг другу в глаза.

Для 32-летнего Гарсии это будет первый бой после пока его единственного поражения на профессиональном ринге. При этом в активе Гарсии 39 побед. В послужном списке 30-летнего Варгаса 29 побед при двух поражениях и двух ничьих.

 

Видео: 

Mikey Garcia & Jessie Vargas Hit Scales, Face-Off Ahead of Welterweight Clash

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