WBC: "Молимся за восстановление нашего дорогого друга"

02 декабря 2018 г. 12:33
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Всемирный боксерский союз (WBC) надеется, что молитвы не дадут умереть канадскому боксеру Адонису Стивенсону, нокаутированному харьковчанином Александром Гвоздиком.

WBC разместил в Twitter такой пост:

WBC и все мировое боксерское сообщество присоединяется к молитвам о безопасном восстановлении нашего дорогого друга, великого бойца и образцового человека Адониса Стивенсона. Пусть Бог даст ему силы предодолеть эту неудачу.

Как уже сообщали Новости АТН, Стивенсон был нокаутирован в 11-м раунде боя за звание чемпиона мира по версии WBC харьковским боксером полутяжелого веса Александром Гвоздиком.После боя Стивенсон был госпитализирован. Он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

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