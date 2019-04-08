"Я думал, ну, все, капец". Эмоции футболистов после матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

От того, что украинские футбольные команды не имеют возможности играть в оккупированном Донецке, получают выгоду харьковские болельщики. Ведь именно в Харькове состоялся матч двух грандов отечественного футбола - донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо"

В этом противостоянии, которое называется классическое украинское дерби, разыгрывалась путевка в полуфинал Кубка Украины. На трибуны стадиона "Металлист" пришли почти 30 тысяч болельщиков. И, вряд ли, они были разочарованы футбольным действом, победитель в котором был определен лишь в серии послематчевых пенальти.

В кубковых матчах ничьих быть не может. "Шахтер" же же с "Динамо" закончили 90 минут основного времени вничью - 1:1. На гол динамовца Дениса Гармаша "горняки" ответили мячом Жуниора Мораеса. Кстати, и Гармаш и Мораес были еще и удалены с поля. После безголевого овертайма была назначена серия послематчевых 11-метровых. Сначала локальный успех праздновало "Динамо", вратарь которого Денис Бойко парировал удар Манора Соломона.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера":

Когда уже Денис Бойко вытащил первый пенальти, я думал - ну, все, капец. Как обычно. Но, слава богу, Андрюха выручил, ребята забили. Поэтому счастливы все.

"Андрюха выручил" - это Андрей Пятов, который сумел отбить сразу два пенальти - от Виталия Миколенко и Владимира Шепелева. Так что, в итоге "Шахтер" выиграл послематчевую серию 11-тиметровых со счетом 4:3 и стал полуфиналистом Кубка Украины. Пятов, как творец этой победы, конечно, был крайне доволен. Также, как и его партнеры по команде.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Та что разбирать. Это пенальти. Лотерея. Сначала думал по одной схеме отбивать. Не получилась. Потом решил поменять что-то. Но это - личное.

Давид Хочолава, футболист "Шахтера"

Эмоции, конечно, переполняют. Я думаю, что хорошая игра получилась и, думаю, что заслуженно прошли дальше, хотя "Динамо" сегодня очень хорошо играло и для зрителей, особенно, хорошая игра получилась.

А вот настроение у футболистов "Динамо" был совершенно иным. Ни один из игроков киевской команды так и не остановился после матча в микс-зоне, чтобы дать интервью. Да и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич был далеко не в лучшем настроении.

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

Cкрытый финал был сегодня. Но нам немного не повезло в серии пенальти. Хотя в овертайме мы были более острее, ближе к голу. Так что здесь, как говорится, где-то удача была на стороне тоже "Шахтера".

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины. "Шахтер" попал на "Днепр-1". В другой паре сыграют "Ингулец" из Петрово и луганская "Заря".