"Я мог ударить его по челюсти". Джошуа и Пулев устроили перепалку на взвешивании и дуэли взглядов

Даже маски не помешали тому, чтобы получилось "огненное" зрелище на последних обязательных публичных мероприятих перед боем между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и Курбатом Пулевым из Болгарии.

Первым взвешивался Пулев. Его вес составил 108.8 кг.

Затем, когда в зал вошел Джошуа, Пулев стал что-то говорить в адрес чемпиона. Джошуа, перед тем, как стать на весы, подозвал Пулева, и секьюрити пришлось первый раз вмешаться.

Вес Джошуа составил 109,4 кг.

Далее была дуэль взглядов с жесткими перпалками и повторным вмешательством секьюрити.

Джошуа затем сказал, что не понимает, из-за чего Пулев и команда болгарского боксера устроили эту провокацию. По словам Джошуа, Пулев наговорил "много чуши", за которую теперь ответит в ринге. Также Джошуа признался, что в какой-то момент был готов заехать Пулеву по челюсти.

Слова, которые, судя по всему, так разозлили Джошуа звучали так: "Завтра я побью тебя, я прикончу тебя, я прикончу тебя. Ты же знаешь, что я лучше тебя".

Эдди Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, утверждает, что события, произошедшие на взвешивании и во время дуэли взглядов, не были постановкой.