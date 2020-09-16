Яремчук покатил мяч по центру, исполняя пенальти, но всё равно забил

Украинец Роман Яремчук едва не стал антигероем матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом" из Вены.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Гента" бельгийская команда заработала пенальти.

Яремчук взялся исполнять 11-метровый и покатил мяч по центру. Вратарь "Рапида" Рихард Штребингер, заваливаясь в угол, зацепил мяч ногой, но отбить всё же не сумел.

Так счет стал 2:0, а витоге "Гент" выиграл 2:1 и в раунде плей-офф за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов сыграет против киевского "Динамо".

Ниже момент с исполнением Яремчуком пенальти на 4:15.