Яремчук покатил мяч по центру, исполняя пенальти, но всё равно забил

16 сентября 2020 г. 12:13
Автор: Виталий Лабскир
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Украинец Роман Яремчук едва не стал антигероем матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом" из Вены.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Гента" бельгийская команда заработала пенальти.

Яремчук взялся исполнять 11-метровый и покатил мяч по центру. Вратарь "Рапида" Рихард Штребингер, заваливаясь в угол, зацепил мяч ногой, но отбить всё же не сумел.

Так счет стал 2:0, а витоге "Гент" выиграл 2:1 и в раунде плей-офф за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов сыграет против киевского "Динамо".

Ниже момент с исполнением Яремчуком пенальти на 4:15.

Видео: 

KAA Gent vs. SK Rapid Wien, 2:1 | alle Tore bis zum 2:0, HD |

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