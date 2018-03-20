Яремчук после медицинского обследования в Харькове покидает расположение сборной Украины

20 марта 2018 г. 15:29
Источник: ФФУ
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Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук все же не сможет принять участие в тренировках на дебютном для себя сборе национальной сборной Украины, который проходит в Харькове.

Яремчук прибыл в расположение украинской сборной с травмой, полученной в матче за "Гент".

Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Сегодня Роман принял участие в теоретическом занятии сборной.

Главный тренер Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на талантливого форварда в будущем, поэтому Яремчуку нужно восстанавливаться и доказывать свое умение в матчах за бельгийский клуб.

В среду утром Роман оставит лагерь национальной команды в Харькове.

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