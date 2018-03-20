Яремчук после медицинского обследования в Харькове покидает расположение сборной Украины

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук все же не сможет принять участие в тренировках на дебютном для себя сборе национальной сборной Украины, который проходит в Харькове.
Яремчук прибыл в расположение украинской сборной с травмой, полученной в матче за "Гент".
Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Сегодня Роман принял участие в теоретическом занятии сборной.
Главный тренер Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на талантливого форварда в будущем, поэтому Яремчуку нужно восстанавливаться и доказывать свое умение в матчах за бельгийский клуб.
В среду утром Роман оставит лагерь национальной команды в Харькове.