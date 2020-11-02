Яремчук сделал хет-трик и еще один его гол пяткой был отменен

02 ноября 2020 г. 16:59
Автор: Виталий Лабскир
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Потрясающий матч выдал украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук.

В матче 11-го тура чемпионата Бельгии "Гент" одержал в гостях крупную победу над аутсайдером - "Васланд-Бевереном" - 4:1.

Яремчук в первый раз поразил ворота соперников на 18-й минуте матча, причем забил пяткой, однак арбитр, воспользовавшись VAR, гол отменил, усмотрев в голевой атаке игру рукой партнера Яремчука по команде.

Впрочем, в игровой отрезок с 29-й по 44-ю минуты, украинский футболист забил трижды. Все эти голы были засчитаны, и это был первый хет-трик в профессиональной карьере Романа Яремчука.

 

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