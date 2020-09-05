Яркая "драка" с нокдауном и нокаутом в 1-м раунде

05 сентября 2020 г. 14:09
Автор: Виталий Лабскир
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Боксеры, не заботясь о защите, устроили жесткий обмен ударами. Развязка оказалась быстрой.

В рамках боксерского вечера в американском городе Киссими (штат Флорида) в полусреднем весе дрались пуэрториканец Ксандер Зайас и Орландо Сальгадо из США.

Зайас в первый раз уронил соперники уже через 20 секунд после начала боя. Это был нокдаун.

Между тем, Сальгадо продолжил вести открытый бой и даже в какой-то момент, казалось, перехватил инициативу. Но всё кончилось еще в первом раунде. Зайас ярко нокаутировал соперника.

У Зайаса это 5-я победа в 5-и боях на профессиональном ринге. При этом 4-я - нокаутом.

Видео: 

Xander Zayas vs Orlando Salgado

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