Яркая "драка" с нокдауном и нокаутом в 1-м раунде

Боксеры, не заботясь о защите, устроили жесткий обмен ударами. Развязка оказалась быстрой.

В рамках боксерского вечера в американском городе Киссими (штат Флорида) в полусреднем весе дрались пуэрториканец Ксандер Зайас и Орландо Сальгадо из США.

Зайас в первый раз уронил соперники уже через 20 секунд после начала боя. Это был нокдаун.

Между тем, Сальгадо продолжил вести открытый бой и даже в какой-то момент, казалось, перехватил инициативу. Но всё кончилось еще в первом раунде. Зайас ярко нокаутировал соперника.

У Зайаса это 5-я победа в 5-и боях на профессиональном ринге. При этом 4-я - нокаутом.