Яркая победа непобедимого боксера

19 июня 2020 г. 12:55
Автор: Виталий Лабскир
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В Лас-Вегасе главный бой боксерского вечера был отменен из-за коронавируса. Но все равно нашлось, на кого посмотреть

Главным должен был стать поединок в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) между экс-чемпионом мира в двух весовых дивизионах Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико и американцем Миккелем Леспьером. Соперники взвесиль за день до боя и провели дуэль взглядов, после чего стал известно, что у одного из членов команды Леспьера тест на коронавирус дал положительный результат, и поединок был отменен.

В результате чего главным боем стало противостояние в легком весе (до 61,2 кг) между американцем Габриэлем Флоресом и Хосеком Руисом из Никарагуа. Флорес во втором раунде отправил соперника в нокдаун и бросился добивать. Но Руис выстоял этот раунд, а затем и сумел "дожить" до финального гонга 10-тираунового поединка. Судьи же единогласно отдали победу по очкам с одинаковым счетом Флоресу, выигравшему все 10 раундов - 100:89.

Видео: 

Gabe Flores Jr. gets early knockdown looks spectacular against Ruiz | FULL FIGHT HIGHLIGHTS

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