Ярмоленко предсказал, что его станут "травить" за символ "Шахтера"

13 июля 2018 г. 12:32
Источник: football24.ua
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Новичок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о курьезном случае на первой фотосессии в клубе.

Когда на фотосессии представители "Вест Хэма" мне сказали скрестить руки, чтобы изобразить молотки, я сразу начал смеяться. Затем объяснил, мол, в Украине есть принципиальное противостояние между "Шахтером" и "Динамо". Что я – динамовец, а этот символ – знак "горняков". Так и сказал: будут меня "травить" по этому поводу. Мы потом вспомнили историю и пришли к выводу, что в Вест Хэме этот знак появился гораздо раньше. Надеюсь, теперь у меня будет много дерби
 

Затем объяснил, мол, в Украине есть принципиальное противостояние между Шахтером и Динамо. Что я – динамовец, а этот символ – знак "горняков". Так и сказал: "Будут меня "травить" по этому поводу.
https://football24.ua/ru/anglija_tag50820
"Когда на фотосессии представители Вест Хэма сказали мне скрестить руки, чтобы изобразить молотки, я сразу начал смеяться.
https://football24.ua/ru/anglija_tag50820

 

"Когда на фотосессии представители Вест Хэма сказали мне скрестить руки, чтобы изобразить молотки, я сразу начал смеяться.
https://football24.ua/ru/anglija_tag50820

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