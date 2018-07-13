Ярмоленко предсказал, что его станут "травить" за символ "Шахтера"

Новичок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о курьезном случае на первой фотосессии в клубе.

Когда на фотосессии представители "Вест Хэма" мне сказали скрестить руки, чтобы изобразить молотки, я сразу начал смеяться. Затем объяснил, мол, в Украине есть принципиальное противостояние между "Шахтером" и "Динамо". Что я – динамовец, а этот символ – знак "горняков". Так и сказал: будут меня "травить" по этому поводу. Мы потом вспомнили историю и пришли к выводу, что в Вест Хэме этот знак появился гораздо раньше. Надеюсь, теперь у меня будет много дерби

