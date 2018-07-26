"Ювентус" без своего звездного новичка Роналдо обыграл "Баварию" в "Международном Кубке чемпионов"

26 июля 2018 г. 15:28
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В предсезонном турнире "Международный Кубок чемпионов", с участием европейских топ-команд, в Филадельфии сыграли между собой чемпионы Италии и Германии - туринский "Ювентус" против дортмундской "Боруссии".

Звездный португальский новичок "Ювентуса" португалец Криштиано Роналдо пока продолжает отдыхать после чемпоината мира и в США с "Ювентусом" не полетел.

Впрочем, и без Роналдо футболисты "Юве" одержали победу - 2:0.

При этом голевым дублем отметился Андреа Фавилли. Оба гола он провел в первом тайме.

 

Видео: 

Juventus vs Bayern München 2-0 Highlights & All Goals 25/07/2018 HD

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