"Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" в матче Лиги Чемпионов

Туринский "Ювентус" оказался слишком силён для подопечных Мирчи Луческу.

В 5-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Ювентус" выиграл у киевского "Динамо" со счетом 3:0.

Федерико Кьезо отличился в первом тайме, Криштиано Роналдо и Альваро Мората - во втором.

В другом матче группы "G" будапештский "Ференцварош", ведомій украинским тренером Сергеем Ребровым, проиграл дома испанской "Барселоне" также со счетом 0:3.

Пред заключительным туром у "Барселоны" и "Ювентуса", досрочно обеспечивших себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, соответственно 15 и 12 очков. У "Динамо" и "Ференцвароша" - по 1.

Украинский и венгерский клубы в заключительном туре в очном поединке в Киеве определят, кто займет 3-е место и получит путевку в 1/16 Лигу Европы. "Динамо" устроит победа над "Фенецварашом", либо ничья 0:0 или 1:1. Ничья с более крупным счетом, или победа "Ференцвароша" окажется в пользу подопечных Сергея Реброва.