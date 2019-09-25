«Ювентус» не взял Манджукича на матч с «Фиорентиной», игрок уходит из клуба®

«Ювентус» разрешил Марио Манджукичу активно вести переговоры с другими клубами.

Уже довольно давно ходят слухи, что в услугах футболиста заинтересованы различные клубы из Катара. Одним из них является «Аль-Гарафа». Правда, сам Марио не в восторге от такого продолжения карьеры и пока отказался от возможности перейти в ФК из Ближнего Востока.

Источник уверяет, что Манджукич наконец-то решился на уход из «старой синьоры» по причине плохого отношения к себе и отсутствия игровой практики.

Следите за расписанием футбольных матчей на портале Футбол 24.

Туринцы не намерены удерживать игрока, они даже не включили в заявку на предстоящий матч Серии А против «Фиорентины». Кроме того, после возвращения Гонсало Игуаина и прихода Сарри, Манджукич оказался настолько ненужным «старой синьоре», что тренер «Юве» не включил хорвата в заявку на Лигу чемпионов. Однако благодаря этому Марио будет иметь достаточно времени для обсуждения деталей возможных контрактов.

Ранее нападающий отклонил серьезное предложение о переходе в «ПСЖ», он хотел попробовать остаться в туринском клубе и дождаться зимнего трансферного окна, чтобы решить, где именно он продолжит карьеру. Кроме того, Марио Манджукичем интересовалась «Бавария», «Манчестер Юнайтед», но это ничем толком не закончилось.

К сожалению, мюнхенская «Бавария» отказалась от идеи приобрести 33-летнего хорватского форварда «Ювентуса». Согласно информации Football Italia, мюнхенцы отказались делать предложение по трансферу Манджукича, хотя и проявляли к нему значительный интерес. Дело в том, что «Бавария» хотела взять Марио в аренду с правом выкупа за 15 млн евро. Кстати говоря, Манджукич уже выступал за «Баварию» на протяжении 2012-2014 гг.

Еще летом кандидатурой Манджукича интересовался «Манчестер Юнайтед», однако сделка так и не состоялась. Возможно, футболист рассмотрит китайские клубы.

Действующий контракт Манджукича с «Юве» рассчитан до 30-го июня 2021 г. В минувшем сезоне Марио смог забить за клуб 10 мячей. Плюс хорват отдал 7 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

В данный момент Марио тщательно изучает предложение от ФК «Лос-Анджелес». В том случае, если он договорится с американцами, то он присоединится к новому клубу, даже не дожидаясь открытия трансферного окна в MLS. Марио сразу же приступит к тренировкам с новыми одноклубниками.