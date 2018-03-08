"Ювентус", одержав волевую победу в гостях, сумел пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Крайне упорным вышло противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов между английским "Тоттенхэмом" и иатльянским "Ювентусом".

Превый матч в Турине завершился вничью - 2:2. В ответном, в Лондоне, "Тоттенхэм" выиграл первый тайм - 1:0. Зато во второй половине встречи ответного поединка "Ювентус" сумел забить дважды и, соответственно, победить - 2:1.

Таким образом, "Ювентус" одержал победу по сумме двух матчей - 4:3 и пробился в четвертьфинал.

Помимо "Ювентуса" уже известны имена еще трех четвертьфиналистов - это английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", а также испанский "Реал" (Мадрид).