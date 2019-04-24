За 7.69 секунды. Забит самый быстрый гол в истории английской Премьер-Лиги

24 апреля 2019 г. 14:05
Автор: Виталий Лабскир
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От момента стартового свистка до того, как мяч залетел в ворота, прошло 7.69 секунды.

В матче 31-го тура английской Премьер-Лиги между "Уотфордом" и "Саутгемптоном" футболисты "Уотфорда" развели мяч с центра поля. Но он был перехвачен игроком "Саутгемптона" Шейном Лонгом. После чего Лонг, реализовав выход один с вратарем, стал автором самого быстрого гола в истории Премьер-Лиги.

Сам же матч завершился со счетом 1:1. Причем "Уотфорд", пропустив гол на первой минуте этого поединка, отыгрался на последней.

 

Видео: 

SHANE LONG SCORES FASTEST PL GOAL EVER

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