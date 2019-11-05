За что был удален главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко

Центральный матч 16-го тура Первой лиги украинского футбола между "Ингульцом" из Петрово и харьковским "Металлистом 1925" завершился вничью 1:1. При этом поединок также запомнился странным удалением в компенсированное время главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.

Ниже, на видео матча, начиная с 02:04:20 видно, как главный арбитр Александр Омельченко консультируется с резервным - Егором Кевличем, затем смотрит куда-то вдаль за тренерские скамейки, после чего показывает сначала красную карточку тренеру "Ингульца" Сергею Тарану, а затем - главному тренеру "Металииста 1925" Андрею Демченко.

Демченко после того, как ему была показана красная карточка, сильно возмущается, настаивая на судейской ошибке, и крайне неохотно покидает игровую зону.

Вот, что Демченко рассказал изданию Footboom о причине, по которой был удален:

За что меня удалили - до сих пор понять не могу. Говорят, что я, якобы, спровоцировал какой-то конфликт с тренером соперников. Ничего подобного не было и в помине! Когда Дерек сравнял счет в уже, казалось бы, проигранном нами матче, я радостно вскинул руки вверх. Потом братались с ребятами, что естественно для любой команды в такой момент. В это же время, как мне потом сказали, один наш сотрудник, находившийся за скамейками запасных, возле административного здания стадиона, вроде как показал неприличный жест в адрес команды соперника и моментально скрылся. Завязался конфликт (к которому, еще раз повторяю, я никакого отношения не имею!), арбитр этого не видел и видеть не мог. Резервный рефери, очевидно, неправильно проинформировал своего коллегу. И тот, опять же, не до конца вникнув в ситуацию, удалил меня и тренера "Ингульца". Когда после матча начали выяснять обстоятельства произошедшего, оказалось, что человек, спровоцировавший всю эту ситуацию, в протоколе вообще не значится. И, очевидно, чтобы снять с себя всякую ответственность, арбитр не стал менять своего решения в отношении меня. Заявил, что я все-таки что-то там кому-то показал. Но этого же не было и в помине!

Поддержал Андрея Демченко и главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко: