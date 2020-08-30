Зачем были проведены две замены на 1-й минуте футбольного матча

Протест против действующего регламента.

В Румынии набирает обороты чемпионат страны по футболу. В регламенте проведения турнира есть пункт о том, что в стартовом составе каждой команды должно быть не менее двух игроков до 21 года.

Во 2-м туре в матче команд "Газ-Метан" (Медиаш) - "Арджеш" (Питешти) мяч покинул пределы поля, и в этот момент обе команды сделали замены, заменив по одному своему игроку младше 21 года на более опытных.

То есть, фактически, регламент не был нарушен. Правда, можно только представить, какой моральный удар нанесен по молодым футболистам, отыгравшим лишь несколько десятков секунд.

Сам матч завершился победой "Газа-Метана" - 2:0.

Ниже - видео матча. Момент с заменами на 1-й минуте с 10:30.