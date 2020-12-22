Заключительный аккорд сезона в харьковском автоспорте

22 декабря 2020 г. 17:59
Автор: Виталий Лабскир
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Из-за коронавирусных ограничений сезон-2020 в отечественном автоспорте, и в частности в Харькове начался не как обычно весной, а только в сентябре, и при этом вышел крайне богатым на события.

Алексей Беседин, президент АК "Харьков":

Мы успели провести 8 гонок. 8 гонок - из них 4 слаломные и 3 - ралли. В общем, я очень доволен.

Автомобильный клуб "Харьков" провел официальное награждение национальной гоночной серии "Лихолет-2020" по автомобильному слалому. В четырех этапах этой серии приняли участие 73 гонщика из восьми городов Украины. Победителями в своих классах стали Станислав Захаров, Богдан Бугаев, Юлия Залесская. А еще сразу в двух самых серьезных классах - "Супер" и "Профи" победу праздновал Сергей Ивченко, который является еще и чемпионом Украины по ралли.

Сергей Ивченко, победитель гоночной серии "Лихолит-2020":

Хороший сезон получился. Хорошая конкуренция была у нас в классе. Отличная борьба. Поэтому хотелось бы, чтобы и следующий сезон был наполненный, как и этот.

Что касается харьковской части сезона, кажется, что так и будет. Во всяком случае планируются этапы чемпиона Украины по автокроссу и автослалому. Также в планах совершенно новая гоночная серия на кольцевой трассе на скорость, а также два ралли.

Видео: 

Заключительный аккорд сезона в харьковском автоспорте - 22.12.2020

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