Заколдованные ворота. Дважды мяч попал в перекладину и дважды - в штанги

То ли магия, то ли огромное везение для футболистов одной команды и невезение - для футболистов другой.

В матче 8-го тура чемпионата Катара по футболу между командами "Аль-Шахания" и "Аль-Саилия" в одной из атак мяч после первого удара дважды угоди в перекладину, после второго удара - в одну штангу, после третьего удара - во вторую штангу, после четвертого удара улетел за пределы поля.

К слову, за все 90 минут матча мяч так и не побывал ни в одних, ни в других воротах, и игра завершилась вничью - 0:0.