"Заря" победила АЕК с удалением украинского футболиста греческой команды

Луганская "Заря" взяла первые очки в групповой стадиии Лиги Европы.

После трех поражений в первом круге "Заря" в 4-м туре крупно победила в гостях греческий АЕК из Афин - 3:0.

На 48-й минуте АЕК при счете 0:0 остался в меньшинстве. Украинский футболист АЕКа Евгений Шахов был удален за две желтые карточки.

Свое численное преимущество "Заря" в оставшееся до финального свистка время воплотила в голы Артема Громова, Владислава Кабаева и Владлена Юрченко, реализовавшего пенальти. Следует отметить, что в основном составе "Зари" на этот матч вышел харьковский нападающий Александр Гладкий.

В группе "G", где выступает "Заря", другй матч 4-го тура между портгальской "Брагой" и английским "Лестером" завершился вничью - 3:3.

"Лестер", имея 10 очков, гарантировале себе выход в 1/16 финала. У "Браги" - 7, АЕКа и "Зари" - по 3.