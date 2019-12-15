Защита чемпионского титула нокаутом

15 декабря 2019 г. 19:46
Автор: Виталий Лабскир
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Американец Теренс Кроуфорд наряду с украинцем Василием Ломаченко считаются лучшими профессиональными боксерами мира, независимо от весовых категорий. Не знающий поражений на профессиональном ринге Кроуфорд защищал  свой титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе против литовца Эгидиюса Каваляускаса, который до сих пор тоже ни разу не проигрывал.

Перед их боем, состоявшемся в Нью-Йорке, у Кроуфорда было 35 побед (в том числе 26 нокаутом) в 35-ти проведенных боях, у Каваляускаса - 21 победа (в том числе 17 нокаутом) при одной ничьей в 22-х проведенных боях.

Каваляускас поначалу смотрелся против Кроуфорда конкурентно. Литовец в 3-м раунде даже уронил американца, но рефери почему-то не усмотрел нокдауна и не открыл счет.

А вот во второй половине боя Кроуфорд оказался гораздо убедительнее. В первый раз он отправил Каваляускаса в нокдаун в 7-м раунде. Затем - дважды в 9-м. И на том бой был остановлен. Победа Кроуфорда техническим нокаутом.

 

Видео: 

Terence Crawford Retains Belt With Vicious 9th RD Knockout | Full Fight Highlights

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