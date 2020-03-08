Засудили? Украинский боксер дважды отправил соперника в нокдаун, но проиграл

08 марта 2020 г. 13:21
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боксер тяжелого веса из Кременчуга Сергей Радченко дрался в польском Ломже против поляка Артура Шпильки и был "ограблен" судьями.

В 3-м и 5-м раундах Радченко дважды отправлял Шпильку в нокдаун.

Бой продлился все 10 отведенных регламеном раундов после которых один судья насчитал ничью - 94-94, а двое других увидели победу Шпильки по очкам: 95-93, 95-93.

В рамках этого же вечера бокса экс-харьковчанин средневес Федор Черкашин, проживающий в Польше и получивший польское гражданство, нокаутировал в 7-м раунде француза Патрика Менди. У Черкашина это 16-я победа в 16-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 11-я - нокаутом.

Видео: 

KBN #10: skandal w Łomży! Kontrowersyjne zwycięstwo Artura Szpilki | SKRÓT WALKI

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